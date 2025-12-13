Nakon požara u Zaboku utvrđena organska onečišćenja zraka

ZABOK - Požar koji je sinoć izbio u zgradi tvrtke CIAK u industrijskoj zoni Gubaševo kraj Zaboka stavljen je pod nadzor, a krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izjavio je da preliminarni rezultati mjerenja kvalitete zraka ne upućuju na prisutnost opasnih tvari štetnih za zdravlje ljudi.

Požar bi tijekom subote trebao biti ugašen, a stanovnicima u krugu od jednog kilometra preporučeno je da ne otvaraju prozore i vrata do službene obavijesti o rezultatima mjerenja. Na terenu su tijekom noći bile sve nadležne službe, a požarište su obišli župan Kolar i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek. Župan je rekao da su vatrogasne snage vrlo brzo stigle na mjesto događaja. „Prva je stigla Javna vatrogasna postrojba Zaboka za tri minute, aktivirana je