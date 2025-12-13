Veliki požar kod Zaboka, gori postrojenje CIAK-a, čule se detonacije

ZABOK - U mjestu Gubaševo kod Zaboka u petak navečer oko 23 sata izbio je požar u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, koji gase više vatrogasnih službi, rekli su Hini oko 1 sat u noći iz Policijske uprave krapinsko-zagorske u Zaboku.

"Vatrogasci gase požar i za sada ništa drugo ne možemo precizirati niti objaviti više detalja", rekli su iz te Policijske uprave. Dodaju još da se požar vidi, da ga vatrogasci gase i da je "sve pod nadzorom", a na pitanje ima li puno dima i osjeti li se u zraku neugodan miris ili slično, rekli su ne. CIAK u toj industrijskoj zoni ima hale i pogon za recikliranje akumulatora, a lokalni mediji prenose da je na terenu više od 60 vatrogasaca, kao i izjavu