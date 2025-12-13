Veliki požar kod Zaboka, gori postrojenje CIAK-a, čule se detonacije

SEEbiz pre 5 sati
Veliki požar kod Zaboka, gori postrojenje CIAK-a, čule se detonacije

ZABOK - U mjestu Gubaševo kod Zaboka u petak navečer oko 23 sata izbio je požar u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, koji gase više vatrogasnih službi, rekli su Hini oko 1 sat u noći iz Policijske uprave krapinsko-zagorske u Zaboku.

"Vatrogasci gase požar i za sada ništa drugo ne možemo precizirati niti objaviti više detalja", rekli su iz te Policijske uprave. Dodaju još da se požar vidi, da ga vatrogasci gase i da je "sve pod nadzorom", a na pitanje ima li puno dima i osjeti li se u zraku neugodan miris ili slično, rekli su ne. CIAK u toj industrijskoj zoni ima hale i pogon za recikliranje akumulatora, a lokalni mediji prenose da je na terenu više od 60 vatrogasaca, kao i izjavu
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Utvrđeno organsko zagađenje vazduha nakon požara u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj

Utvrđeno organsko zagađenje vazduha nakon požara u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj

Novi magazin pre 3 sata
Utvrđeno organsko zagađenje vazduha nakon požara u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj

Utvrđeno organsko zagađenje vazduha nakon požara u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj

N1 Info pre 4 sati
Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Sputnik pre 4 sati
Nakon požara u Zaboku utvrđena organska onečišćenja zraka

Nakon požara u Zaboku utvrđena organska onečišćenja zraka

SEEbiz pre 6 sati
Gori fabrika sa opasnim hemikalijama! Odjekuju eksplozije u Hrvatskoj, vatra guta zgradu, građanima poručeno: "Zatvarajte…

Gori fabrika sa opasnim hemikalijama! Odjekuju eksplozije u Hrvatskoj, vatra guta zgradu, građanima poručeno: "Zatvarajte prozore i roletne" (video)

Kurir pre 7 sati
Izbio požar u pogonu sa opasnim materijama u Hrvatskoj: Pod kontrolom, tokom dana potpuno gašenje

Izbio požar u pogonu sa opasnim materijama u Hrvatskoj: Pod kontrolom, tokom dana potpuno gašenje

Radio 021 pre 8 sati
Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Vesti online pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

požar

Balkan, najnovije vesti »

Studenti pozvali premijera da prenoći sa njima u domu: "Molimo Boga da ne padne kiša ili sneg"

Studenti pozvali premijera da prenoći sa njima u domu: "Molimo Boga da ne padne kiša ili sneg"

N1 Info pre 3 minuta
Prevrnuo se gliser na Skadarskom jezeru, spašene tri osobe

Prevrnuo se gliser na Skadarskom jezeru, spašene tri osobe

Nova pre 1 sat
Drama duga 4 sata! Deka (81) sleteo u reku, policija odmah krenula u potragu: On se popeo na krov i preživeo

Drama duga 4 sata! Deka (81) sleteo u reku, policija odmah krenula u potragu: On se popeo na krov i preživeo

Blic pre 1 sat
Haos na Skadarskom jezeru: Gliser sa tri osobe se prevrnuo, hitne službe odmah reagovale, evo kako su spašeni

Haos na Skadarskom jezeru: Gliser sa tri osobe se prevrnuo, hitne službe odmah reagovale, evo kako su spašeni

Blic pre 53 minuta
(Uznemirujući snimak) Brutalna tuča učenika: Sevale pesnice na sve strane, dečaka oborili na zemlju i šutirali

(Uznemirujući snimak) Brutalna tuča učenika: Sevale pesnice na sve strane, dečaka oborili na zemlju i šutirali

Mondo pre 1 sat