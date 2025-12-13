Utvrđeno organsko zagađenje vazduha nakon požara u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj

Vazduh na samom mestu noćašnjeg požara u objektu kompanije CIAK u Zaboku zagađen je organskim rastvaračima, pokazalo je ispitivanje Nastavnog zavoda za javno zdravlje "Dr Andrija Štampar", koji je stanovništvu izdao preporuke.

Terenskom GC/MS analizom na mestu požarišta utvrđeno je prisustvo zagađenja iz grupe organskih rastvarača, među kojima su 2-butanon, butil-acetat, sirćetna kiselina, etilen-glikol i dipropilamin, saopštio je Zavod, prenosi N1 Zagreb. Građanima je preporučeno izbegavanje područja zahvaćenih požarom i udisanja zagađenog vazduha, zatvaranje prozora i vrata, a nakon lokalizovanja požara i prečišćavanja vazduha provetravanje prostorija u kojima se boravi. Prilikom