Utvrđeno organsko zagađenje vazduha nakon požara u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj

Novi magazin pre 2 sata  |  N1
Utvrđeno organsko zagađenje vazduha nakon požara u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj

Vazduh na samom mestu noćašnjeg požara u objektu kompanije CIAK u Zaboku zagađen je organskim rastvaračima, pokazalo je ispitivanje Nastavnog zavoda za javno zdravlje "Dr Andrija Štampar", koji je stanovništvu izdao preporuke.

Terenskom GC/MS analizom na mestu požarišta utvrđeno je prisustvo zagađenja iz grupe organskih rastvarača, među kojima su 2-butanon, butil-acetat, sirćetna kiselina, etilen-glikol i dipropilamin, saopštio je Zavod, prenosi N1 Zagreb. Građanima je preporučeno izbegavanje područja zahvaćenih požarom i udisanja zagađenog vazduha, zatvaranje prozora i vrata, a nakon lokalizovanja požara i prečišćavanja vazduha provetravanje prostorija u kojima se boravi. Prilikom
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Utvrđeno organsko zagađenje vazduha nakon požara u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj

Utvrđeno organsko zagađenje vazduha nakon požara u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj

N1 Info pre 2 sata
Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Sputnik pre 3 sata
Veliki požar kod Zaboka, gori postrojenje CIAK-a, čule se detonacije

Veliki požar kod Zaboka, gori postrojenje CIAK-a, čule se detonacije

SEEbiz pre 3 sata
Nakon požara u Zaboku utvrđena organska onečišćenja zraka

Nakon požara u Zaboku utvrđena organska onečišćenja zraka

SEEbiz pre 4 sati
Gori fabrika sa opasnim hemikalijama! Odjekuju eksplozije u Hrvatskoj, vatra guta zgradu, građanima poručeno: "Zatvarajte…

Gori fabrika sa opasnim hemikalijama! Odjekuju eksplozije u Hrvatskoj, vatra guta zgradu, građanima poručeno: "Zatvarajte prozore i roletne" (video)

Kurir pre 5 sati
Izbio požar u pogonu sa opasnim materijama u Hrvatskoj: Pod kontrolom, tokom dana potpuno gašenje

Izbio požar u pogonu sa opasnim materijama u Hrvatskoj: Pod kontrolom, tokom dana potpuno gašenje

Radio 021 pre 7 sati
Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Veliki požar u Hrvatskoj u skladištu opasnih materija

Vesti online pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaZagrebpožarvazduh

Balkan, najnovije vesti »

Spasene tri osobe iz Skadarskog jezera nakon prevrtanja glisera

Spasene tri osobe iz Skadarskog jezera nakon prevrtanja glisera

N1 Info pre 11 minuta
Cvijanović za Euronews: Došli smo do debele, crvene linije koja treba da pokaže da li je moguće da BiH opstane

Cvijanović za Euronews: Došli smo do debele, crvene linije koja treba da pokaže da li je moguće da BiH opstane

Euronews pre 1 minut
Prevrnuo se gliser u Skadarskom jezeru: Spašene tri osobe

Prevrnuo se gliser u Skadarskom jezeru: Spašene tri osobe

Euronews pre 16 minuta
Lokalne zajednice Srpske i BiH Hrvatskom saboru: Ne dozvolite izgradnju centra za radioaktivni otpad

Lokalne zajednice Srpske i BiH Hrvatskom saboru: Ne dozvolite izgradnju centra za radioaktivni otpad

Sputnik pre 1 sat
Preko noći potonuo: Jeftini trgovački lanac koji posluje u regionu prodat

Preko noći potonuo: Jeftini trgovački lanac koji posluje u regionu prodat

Večernje novosti pre 56 minuta