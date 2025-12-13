Požar u pogonu koje skladišti opasne materije u Hrvatskoj pod kontrolom

Požar koji se kasno sinoć dogodio u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni u mestu Gubaševo kod Zaboka stavljen je pod kontrolu i trebalo bi da u potpunosti bude ugašen tokom dana, izjavio je za Hinu u subotu komandir Javne vatrogasne jedinice Zabok Dražen Sinković. Meštanima koji žive na udaljenosti od oko jednog kilometra od požara savetovano je da ne otvaraju prozore i vrata dok se ne utvrdi kvalitet vazduha, prenosi N1 Zagreb.

"Ima još aktivnog žara, tako da su vatrogasci na terenu i rade svoj posao. Požar je pod kontrolom i biće ugašen tokom današnjeg dana. Trenutno je na požarištu dvadesetak vatrogasaca. Kasnije će stići i dodatne snage", kazao je Sinković, ne želeći da nagađa o razlozima koji su doveli do požara, prenosi N1 Zagreb. Tokom noći požar je gasilo oko 60 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila. Prema Sinkovićevim rečima, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek zatražila je