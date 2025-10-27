Studenti u blokadi pozvali građane da 1. novembra „zastanu gde god da su“

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Anđela Risantijević
Studenti u blokadi pozvali građane da 1. novembra „zastanu gde god da su“

Studenti u blokadi pozvali su građane da 1. novembra “zastanu, gde god da su” u 11:52 sati kako bi održali 16 minuta tišine za poginule u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Studenti su preko Instagrama pozvali građane da zastanu na godišnjicu urušavanja nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, bilo da su u Vašingtonu, Briselu, Njujorku, Atini, Štutgartu, Valensiji, Beču, Pragu, Zagrebu ili drugim svetskim gradovima. Godišnjica pada nadstrešnice, od koje je život izgubilo 16 osoba, a jedna je teško povređena, biće obeležena 1. novembra u Novom Sadu velikim skupom na koji pozivaju studenti. Pad nadstrešnice izazvao je masovne
