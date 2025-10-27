Tepić: EP da pošalje u Srbiju nezavisnu ad hok misiju, da ispita sve nakon pada nadstrešnice

Novi magazin pre 2 sata
Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je danas da bi bilo važno da, nakon rezolucije Evropskog parlamenta, u Srbiju bude poslata nezavisna ad hok misija koja treba da ispita sve što se desilo u Srbiji od pada nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

Tepić je za televiziju N1 kazala da bi ta misija trebalo da ispita sve okolnosti unutar sistema, političkih struktura i društva, kao i da je važno da to bude nezavisna i profesionalana istraga "kako bi se došlo do pravde i istine o tome šta se dogodilo 1. novembra u Novom Sadu. Odbacila je ocene najviših zvaničnika države, predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) da je to rezolucija protiv Srbije, navodeći da oni pokušavaju da
Jug press pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Serbian News Media pre 2 sata
Nova pre 3 sata
Vesti online pre 3 sata
N1 Info pre 4 sati
Radio 021 pre 3 sata
Danas pre 24 minuta
Danas pre 30 minuta
Danas pre 20 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat