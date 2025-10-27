Akademski plenum: Vlast da odustane od nasilja koje sprema za 1. novembar

N1 Info pre 3 sata  |  Lea Apro
Akademski plenum: Vlast da odustane od nasilja koje sprema za 1. novembar
Akadmski plenum upozorava u saopštenju dostavljenom N1, da izjave predstavnika vlasti povodom velikog komemorativnog skupa posvećenom žrtvama pada nadstrešnice koji će se održati 1. novembra u Novom Sadu, govore o tome da režim želi da izazove nasilje tog dana, kako se navodi. „Poslednja izjava (predsednika Srpske napredne stranke) Miloša Vučevića, kao i ranije izjave (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića i (njihovog stranačkog kolege) Darka Glišića, u kojima
Aleksandar VučićNovi SadSrpska napredna strankaMiloš Vučević

