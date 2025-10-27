Osporavao vlahovića pa dobio otkaz: Hrvatu se zahvalili iz Juventusa!

Kraj saradnje sa Bjankonerima! Fudbaleri Lacija savladali su Juventus na Olimpiku sa 1:0 u okviru Serije A, što je nastavak katastrofalne forme tima Igora Tudora.

Jedini gol na meču postigao je Toma Bašić u 9. minutu, čime su Rimljani došli do važna tri boda, dok je tim iz Torina nastavio niz bledih izdan Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus I dettagli: https://t.co/ADGQZ155I1 pic.twitter.com/69mQ5Sp9F8 — JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2025 Upravo je taj poraz bio kap koja je prelila čašu, pa je Juventus odlučio da otpusti hrvatskog stručnjaka. Podsećamo da je ne neposredno posle meča Igor Tudor kritiča