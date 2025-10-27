Osporavao vlahovića pa dobio otkaz: Hrvatu se zahvalili iz Juventusa!

Hot sport pre 1 sat
Osporavao vlahovića pa dobio otkaz: Hrvatu se zahvalili iz Juventusa!

Kraj saradnje sa Bjankonerima! Fudbaleri Lacija savladali su Juventus na Olimpiku sa 1:0 u okviru Serije A, što je nastavak katastrofalne forme tima Igora Tudora.

Jedini gol na meču postigao je Toma Bašić u 9. minutu, čime su Rimljani došli do važna tri boda, dok je tim iz Torina nastavio niz bledih izdan Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus I dettagli: https://t.co/ADGQZ155I1 pic.twitter.com/69mQ5Sp9F8 — JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2025 Upravo je taj poraz bio kap koja je prelila čašu, pa je Juventus odlučio da otpusti hrvatskog stručnjaka. Podsećamo da je ne neposredno posle meča Igor Tudor kritiča
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Igor Tudor dobio otkaz u Juventusu

Igor Tudor dobio otkaz u Juventusu

Sportski žurnal pre 45 minuta
Rasulo u Juventusu! Hrvat dobio otkaz, šta to znači za Dušana Vlahovića?

Rasulo u Juventusu! Hrvat dobio otkaz, šta to znači za Dušana Vlahovića?

Večernje novosti pre 1 sat
Igor Tudor nije više trener fudbalera Juventusa

Igor Tudor nije više trener fudbalera Juventusa

RTS pre 1 sat
Promene u timu Juventusa

Promene u timu Juventusa

Vesti online pre 1 sat
Vlahović i Kostić ostali bez trenera: Igor Tudor nije više šef struke fudbalera Juventusa

Vlahović i Kostić ostali bez trenera: Igor Tudor nije više šef struke fudbalera Juventusa

Dnevnik pre 1 sat
Igor Tudor nije više trener Juventusa

Igor Tudor nije više trener Juventusa

Radio sto plus pre 1 sat
Šok vesti iz Italije! Čelnici juvea izgubili strpljenje, vlahović i Kostić ostali bez trenera?! Igor Tudor dobio otkaz posle…

Šok vesti iz Italije! Čelnici juvea izgubili strpljenje, vlahović i Kostić ostali bez trenera?! Igor Tudor dobio otkaz posle niza katastrofalnih rezultata!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalJuventusTorinoTwitter

Sport, najnovije vesti »

U četvrtak je superligaški derbi u novom sadu, stiže crvena zvezda: Šampionski izazov za motiv više

U četvrtak je superligaški derbi u novom sadu, stiže crvena zvezda: Šampionski izazov za motiv više

Dnevnik pre 5 minuta
Navijači su zadovoljni, klub završio veliki posao! Meti Keš produžio ugovor sa Aston Vilom do 2029. godine

Navijači su zadovoljni, klub završio veliki posao! Meti Keš produžio ugovor sa Aston Vilom do 2029. godine

Kurir pre 5 minuta
Obradović: Što se tiče Nvore, videćemo, možda su čuda moguća

Obradović: Što se tiče Nvore, videćemo, možda su čuda moguća

Sportski žurnal pre 5 minuta
Motejunas: ''Za nas će ovo biti pravi 'rat'! Nedostaje nam nekoliko igrača, ali...''

Motejunas: ''Za nas će ovo biti pravi 'rat'! Nedostaje nam nekoliko igrača, ali...''

Sportske.net pre 29 minuta
Blagojević pričao o istoriji Mačve, pa je upitan za kiks Zvezde: "Iskreno, nisam gledao utakmicu..."

Blagojević pričao o istoriji Mačve, pa je upitan za kiks Zvezde: "Iskreno, nisam gledao utakmicu..."

Sportske.net pre 49 minuta