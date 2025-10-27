SNS već mesec dana govori o „nasilju 1. novembra“, sada i Vučević preti reakcijom države

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da od „blokadera“ zavisi a ne od vlasti da li će biti nasilja 1. novembra u Novom Sadu.

–Nemam ni najmanju sumnju, ako neko bude vršio nasilje, za to će snositi pravne konsekvence, ako bude neko napadao druge ljude, tuđu imovinu, država će reagovati i slomiće svaki vid nasilja – rekao je Vučević za TV Prva a prenosi 021.rs. Kako je naveo, „blokaderske vođe već kažu da ako se nešto desi, Vučić je kriv, policija, ako bude nasilja, oni opet imaju unapred pripremljen scenario“. Inače, da će 1. novembra u Novom Sadu biti nasilja već više od mesec dana