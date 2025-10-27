Vučević: Od blokadera zavisi da li će biti nasilja 1. novembra, država će ga slomiti

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da od „blokadera“ zavisi a ne od vlasti da li će biti nasilja 1. novembra, kada se obeležava godišnjica od pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, kada je poginulo 16 ljudi.

Kako je naveo, „blokaderske vođe već kažu da ako se nešto desi Vučić je kriv, policija, ako bude nasilja oni opet imaju unapred pripremljen scenario“. Na pitanje o eventualnim prevremenim parlamentarnim izborima, Vučević je rekao da je njegovo mišljene da bi trebalo da budu za kraj naredne godine. „Razumeli smo poruku predsednika države koji je vlastan da raspiše izbore, zajedno sa vladom. Očigledno da nas 2026. čekaju prevremeni izbori, da li je to na proleće ili