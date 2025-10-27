Vučević ponovo o nasilju 1. novembra u Novom Sadu: "Država će reagovati"

Radio 021 pre 4 sati  |  021.rs
Vučević ponovo o nasilju 1. novembra u Novom Sadu: "Država će reagovati"

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da od "blokadera" zavisi a ne od vlasti da li će biti nasilja 1. novembra u Novom Sadu.

"Nemam ni najmanju sumnju, ako neko bude vršio nasilje, za to će snositi pravne konsekvence, ako bude neko napadao druge ljude, tuđu imovinu, država će reagovati i slomiće svaki vid nasilja", rekao je Vučević za TV Prva. Kako je naveo, "blokaderske vođe već kažu da ako se nešto desi, Vučić je kriv, policija, ako bude nasilja, oni opet imaju unapred pripremljen scenario". Inače, da će 1. novembra u Novom Sadu biti nasilja već više od mesec dana uglavnom najavljuju
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vučević: Od blokadera zavisi da li će biti nasilja 1. novembra, država će ga slomiti

Vučević: Od blokadera zavisi da li će biti nasilja 1. novembra, država će ga slomiti

Glas Zaječara pre 3 sata
Vučević: Od blokadera zavisi da li će biti nasilja 1. novembra, država će reagovati ako ga bude

Vučević: Od blokadera zavisi da li će biti nasilja 1. novembra, država će reagovati ako ga bude

Stav.life pre 4 sati
SNS već mesec dana govori o „nasilju 1. novembra“, sada i Vučević preti reakcijom države

SNS već mesec dana govori o „nasilju 1. novembra“, sada i Vučević preti reakcijom države

In medija pre 3 sata
Vučević: Od “blokadera” zavisi da li će biti nasilja 1. novembra, država će slomiti svaki vid nasilja

Vučević: Od “blokadera” zavisi da li će biti nasilja 1. novembra, država će slomiti svaki vid nasilja

Serbian News Media pre 4 sati
Vučević opet optužuje studente da spremaju nasilje za 1. novembar i poručuje da će država reagovati

Vučević opet optužuje studente da spremaju nasilje za 1. novembar i poručuje da će država reagovati

N1 Info pre 4 sati
Vučević: Država će reagovati u skladu sa Ustavom ako neko bude vršio nasilje 1.novembra

Vučević: Država će reagovati u skladu sa Ustavom ako neko bude vršio nasilje 1.novembra

RTV pre 4 sati
Vučević: Od blokadera zavisi da li će biti nasilja 1. novembra, država će ga slomiti

Vučević: Od blokadera zavisi da li će biti nasilja 1. novembra, država će ga slomiti

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSNSMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Akademski plenum: Vlast da odustane od nasilja koje sprema za 1. novembar

Akademski plenum: Vlast da odustane od nasilja koje sprema za 1. novembar

N1 Info pre 4 minuta
SNS obeležava Svetu Petku: I na krsnoj slavi o „obojenoj revoluciji“ i „zloupotrebi tragedije“, a ko je domaćin ove godine…

SNS obeležava Svetu Petku: I na krsnoj slavi o „obojenoj revoluciji“ i „zloupotrebi tragedije“, a ko je domaćin ove godine? (FOTO)

Danas pre 3 minuta
Akademski plenum: Vlast da odustane od nasilja koje sprema za 1. novembar

Akademski plenum: Vlast da odustane od nasilja koje sprema za 1. novembar

Danas pre 5 minuta
Vučić o dešavanjima u Crnoj Gori: Ne ubijamo mi po njihovoj zemlji nego oni po našoj

Vučić o dešavanjima u Crnoj Gori: Ne ubijamo mi po njihovoj zemlji nego oni po našoj

Danas pre 4 minuta
Tepić o saopštenju VJT: Moraju da ispune Vučićevu želju - da ne ispadne da je slagao insinuirajući da je teroristički akt…

Tepić o saopštenju VJT: Moraju da ispune Vučićevu želju - da ne ispadne da je slagao insinuirajući da je teroristički akt

N1 Info pre 26 minuta