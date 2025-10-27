Srđan Blagojević pred mačvu: "Izvukli smo jednog od najtežih protivnika"

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da njegov tim u predstojećem meču šesnaestine finala Kupa Srbije igra protiv jednog od najtežih protivnika kog je mogao da izvuče na žrebu, ekipe Mačve, i dodao da očekuje da će taj duel biti veoma zahtevan i zanimljiv. "Započinjemo novo takmičenje u Kupu Srbije u kom Partizan uvek ima maksimalne ambicije. Izvukli smo jednog od najtežih protivnika, ekipu Mačve, koja se trenutno nalazi na drugom mestu na