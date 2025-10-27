Bahato i opasno: BMW jurio 182 km/h i ignorisao pravila preticanja!

Moj Novi Sad pre 1 sat
Bahato i opasno: BMW jurio 182 km/h i ignorisao pravila preticanja!

Pripadnici Uprave saobraćajne policije su danas oko 11.20 časova presretačem zaustavili i isključili iz saobraćaja N.

P. (59) koji je na državnom putu Kovin - Pančevo upravljao vozilom "BMW" brzinom od 181,8 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas. Osim prekoračenja brzine, N. P. je u dva navrata izvršio preticanje preko neisprekidane linije. – Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, kao i zbog nepropisnog preticanja – saopšteno je iz MUP-a.
Ključne reči

BMWPančevoMUPKovin

