Stranci predsednika Argentine ubedljiva podrška na izborima: Milei obećava dalje reforme

Ultraliberalni predsednik Argentine Havijer Milei dobio je poverenje da nastavi sa reformama nakon ubedljive pobede njegove stranke na parlamentarnim izborima na polovini mandata i nešto više od 40 odsto osvojenih glasova.

Ovi izbori su "potvrda mandata koji smo dobili 2023. godine" na predsedničim izborima, da "nastavimo putem reformi", rekao je Milei u svom izbornom štabu u hotelu u Buenos Ajresu. Njegova stranka "La Libertad Avanza" dobila je 40,7 odsto podrške, prema zvaničnim rezultatima na osnovu 97 odsto prebrojanih glasova. Stranka će tako ojačati svoju parlamentarnu bazu, bez postizanja apsolutne većine. Izbori su biti test za 55-godišnjeg predsednika