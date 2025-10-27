Ubedljiva pobeda Mileijeve stranke u Argentini

Vreme pre 1 sat
Ubedljiva pobeda Mileijeve stranke u Argentini

Izbori na kojima je ubedljivo pobedila stranka argentinskog predesnika Havijera Mileija bili su prvi test njegove popularnosti otkako je stupio na dužnost 2023. godine, obećavajući da će smanjiti državnu potrošnju „motornom testerom“

Argentinski predsednik Havijer Mileij i njegova stranka ostvarili su ubedljivu pobedu na nedeljnim izborima, nakon što je on definisao prve dve godine svog predsedništva radikalnim smanjenjem potrošnje i reformama slobodnog tržišta. Njegova stranka, La Libertad Avanza, osvojila je skoro 41 odsto glasova, odnosno 13 od 24 mesta u Senatu i 64 od 127 mesta u Donjem domu. Pobeda će mu mnogo olakšati da nastavi sa svojim programom smanjenja državne potrošnje i
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Stranci predsednika Argentine ubedljiva podrška na izborima, Milej: Prekretnica za nastavak reformi

Stranci predsednika Argentine ubedljiva podrška na izborima, Milej: Prekretnica za nastavak reformi

NIN pre 52 minuta
Mileijeva stranka pobedila na argentinskim izborima u velikom stilu

Mileijeva stranka pobedila na argentinskim izborima u velikom stilu

Bloomberg Adria pre 57 minuta
Ubedljiva pobeda trampovog saveznika u argentini! Ultraliberalni predsednik Havijer Milej ojačao pozicije u parlamentu nakon…

Ubedljiva pobeda trampovog saveznika u argentini! Ultraliberalni predsednik Havijer Milej ojačao pozicije u parlamentu nakon izbora (foto, video)

Kurir pre 1 sat
Havijer milej trijumfovao na izborima u Argentini: Trampov veliki saveznik učvrstio vlast u Kongresu

Havijer milej trijumfovao na izborima u Argentini: Trampov veliki saveznik učvrstio vlast u Kongresu

Alo pre 1 sat
Ultraliberalni predsednik Argentine pobedio na izborima

Ultraliberalni predsednik Argentine pobedio na izborima

Radio 021 pre 2 sata
"Danas počinjemo izgradnju velike Argentine": Milej proglasio pobedu svoje stranke na izborima

"Danas počinjemo izgradnju velike Argentine": Milej proglasio pobedu svoje stranke na izborima

Euronews pre 2 sata
Stranci predsednika Argentine ubedljiva podrška na izborima: Milei obećava dalje reforme

Stranci predsednika Argentine ubedljiva podrška na izborima: Milei obećava dalje reforme

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ArgentinaIzbori

Svet, najnovije vesti »

Uhapšen crnogorski biznismen Ranko Ubović

Uhapšen crnogorski biznismen Ranko Ubović

Nova pre 26 minuta
Rusko supernovo oružje može biti raspoređeno u bilo kojoj tački sveta

Rusko supernovo oružje može biti raspoređeno u bilo kojoj tački sveta

Sputnik pre 26 minuta
Projektil neograničenog dometa

Projektil neograničenog dometa

Vesti online pre 16 minuta
Ključni trag je odao pljačkaše iz luvra: Ovako su pali osumnjičeni za pljačku veka: "Policija ga našla na mestu zločina, onda…

Ključni trag je odao pljačkaše iz luvra: Ovako su pali osumnjičeni za pljačku veka: "Policija ga našla na mestu zločina, onda je klupko počelo da se odmotava"

Blic pre 6 minuta
Tramp najavio trgovinski dogovor sa Pekingom

Tramp najavio trgovinski dogovor sa Pekingom

Biznis.rs pre 16 minuta