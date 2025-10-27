Ubedljiva pobeda Mileijeve stranke u Argentini

Izbori na kojima je ubedljivo pobedila stranka argentinskog predesnika Havijera Mileija bili su prvi test njegove popularnosti otkako je stupio na dužnost 2023. godine, obećavajući da će smanjiti državnu potrošnju „motornom testerom“

Argentinski predsednik Havijer Mileij i njegova stranka ostvarili su ubedljivu pobedu na nedeljnim izborima, nakon što je on definisao prve dve godine svog predsedništva radikalnim smanjenjem potrošnje i reformama slobodnog tržišta. Njegova stranka, La Libertad Avanza, osvojila je skoro 41 odsto glasova, odnosno 13 od 24 mesta u Senatu i 64 od 127 mesta u Donjem domu. Pobeda će mu mnogo olakšati da nastavi sa svojim programom smanjenja državne potrošnje i