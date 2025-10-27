Studenti koji iz Vršca pešače u Novi Sad stigli u Plandište: Vatromet, baklje i transparent - "Plandište više ne ćuti"

Studenti koji su jutros krenuli iz Vršca pešice u Novi Sad, na komemorativni skup 1. novembra, povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, stigli su na današnje odredište - Plandište, gde su ih građani dočekali vatrometom, bakljama i transparentom "Plandište više ne ćuti".

Čula se i pesma Freed from Desire, koja je na neki način već postala studentska himna. Uz nju su studenti skakali i vikali "Ko ne skače, taj je ćaci" i "Pumpaj". Studenti su okupljenim meštanima Plandišta vikali "Iz Banata", a ovi su im izgovarali "Iz inata". Prvobitno je trebalo da spavaju u školskoj sali, ali opština im to nije dozvolila, navodeći da bi tako mogli da ometaju decu koja pohađaju nastavu, iako je nastava samo ujutru. Međutim, lokalni sveštenik im je
