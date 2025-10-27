Sutra u Nišu protest studenata uoči godišnjice pada nadstrešnice: Podsećanje na korupciju, nemar i pohlepu

Nova pre 3 sata  |  Autor: Beta
Sutra u Nišu protest studenata uoči godišnjice pada nadstrešnice: Podsećanje na korupciju, nemar i pohlepu

Neformalna grupa studenata Univerziteta u Nišu organizovaće sutra protest u tom gradu uoči godišnjice pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice pri čemu je 1. novembra prošle godine poginulo 16 osoba.

Kako su studenti najavili na društvenoj mreži Instagram, protest pod nazivom „Ruke su vam krvave“ počeće u 17.30 časova na raskrsnici ispred zgrade Osnovnog suda u Nišu. U objavi su naveli da je cilj protesta „podsećanje na korupciju, nemar i pohlepu“, kao i to da 11 meseci nije utvrđeno ko je odgovoran za pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu. „Prisetićemo se svega kroz šta smo prošli tokom ovih jedanaest meseci, od vređanja i omalovažavanja, preko
Ključne reči

NišNovi Sadkorupcija

