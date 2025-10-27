Studenti pozvali građane širom sveta da 1. novembra odaju poštu poginulima u Novom Sadu

Studenti u blokadi pozvali su danas građane širom sveta da na godišnjicu pada nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba a jedna teško povređena, u subotu, 1. novembra, zastanu i odaju im poštu.

Studeni su na Instagramu naveli da će akcija „Zastani, gde god da si! Neka tišina odjekne“ početi u 11.52, odnosno u vreme kada je pala nadstrešnica pre godinu dana. Oni su popisali i brojne evropske i svetske gradove, među kojima su Vašington, Brisel, Njujork, Boston, Vankuver, Utreht, Atina, Karlsruhe, Štutgart, Linc, Filadelfija, Edmonton, Dablin, Madrid, Doha, Melburn, Zagreb i brojni drugi.