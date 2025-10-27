Studenti pozvali građane širom sveta da 1. novembra odaju poštu poginulima u Novom Sadu

Nedeljnik pre 36 minuta
Studenti pozvali građane širom sveta da 1. novembra odaju poštu poginulima u Novom Sadu

Studenti u blokadi pozvali su danas građane širom sveta da na godišnjicu pada nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba a jedna teško povređena, u subotu, 1. novembra, zastanu i odaju im poštu.

Studeni su na Instagramu naveli da će akcija „Zastani, gde god da si! Neka tišina odjekne“ početi u 11.52, odnosno u vreme kada je pala nadstrešnica pre godinu dana. Oni su popisali i brojne evropske i svetske gradove, među kojima su Vašington, Brisel, Njujork, Boston, Vankuver, Utreht, Atina, Karlsruhe, Štutgart, Linc, Filadelfija, Edmonton, Dablin, Madrid, Doha, Melburn, Zagreb i brojni drugi.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

"Zastani gde god da si": Studenti pozvali na 16 minuta tišine 1. novembra

"Zastani gde god da si": Studenti pozvali na 16 minuta tišine 1. novembra

N1 Info pre 1 sat
Studenti u blokadi pozvali građane da 1. novembra „zastanu gde god da su“

Studenti u blokadi pozvali građane da 1. novembra „zastanu gde god da su“

Danas pre 56 minuta
Sutra u Nišu protest studenata uoči godišnjice pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice

Sutra u Nišu protest studenata uoči godišnjice pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice

Novi magazin pre 1 sat
Sutra u Nišu protest studenata uoči godišnjice pada nadstrešnice: Podsećanje na korupciju, nemar i pohlepu

Sutra u Nišu protest studenata uoči godišnjice pada nadstrešnice: Podsećanje na korupciju, nemar i pohlepu

Nova pre 1 sat
Sutra u Nišu protest studenata uoči godišnjice pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice

Sutra u Nišu protest studenata uoči godišnjice pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice

Nedeljnik pre 1 sat
Na Studentskom bazaru u Nišu prikupljeno više od pola miliona: Zborovi obezbedili i dodatnu pomoć pred odlazak pešaka i…

Na Studentskom bazaru u Nišu prikupljeno više od pola miliona: Zborovi obezbedili i dodatnu pomoć pred odlazak pešaka i biciklista u Novi Sad

Danas pre 2 sata
Protest “Ruke su vam krvave” sutra u Nišu

Protest “Ruke su vam krvave” sutra u Nišu

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZagrebNovi SadNjujorkBriselVašingtonMadridDohaŠtutgartVankuverMelburnBostonFiladelfijaAtina

Društvo, najnovije vesti »

„Pravosuđe se budi iz kome“: Goran Perišić dobio EPS na sudu i vraća se na posao

„Pravosuđe se budi iz kome“: Goran Perišić dobio EPS na sudu i vraća se na posao

Mašina pre 5 minuta
Neustrašivi mačak: Rej Rej prešao 160 kilometara na krovu porodičnog kombija (FOTO)

Neustrašivi mačak: Rej Rej prešao 160 kilometara na krovu porodičnog kombija (FOTO)

N1 Info pre 2 minuta
Novinarki Biljani Bojković uručena nagrada Đoko Vještica za novinarsku humanost

Novinarki Biljani Bojković uručena nagrada Đoko Vještica za novinarsku humanost

Beta pre 0 minuta
Broj transplantacija u Srbiji raste, ali i dalje veliki broj ljudi čeka najvažniji poziv u životu

Broj transplantacija u Srbiji raste, ali i dalje veliki broj ljudi čeka najvažniji poziv u životu

Danas pre 6 minuta
Studenti nastavljaju pešice ka Novom Sadu, pridružile im se i kolege iz Vršca

Studenti nastavljaju pešice ka Novom Sadu, pridružile im se i kolege iz Vršca

NIN pre 3 minuta