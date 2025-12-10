CIK u Prištini odbila da overi kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
CIK u Prištini odbila da overi kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

PRIŠTINA - Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini odbila je danas da overi kandidate za poslanike iz Srpske liste za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji 28. decembra, iako oni, kako je rečeno na sednici, ispunjavaju potrebne uslove.

Vršilac dužnosti šefa Sekretarijata CIK-a Besnik Bužalja izjavio je da svi kandidati Demokratske partije Kosova, Demokratske stranke Kosova i Srpske liste ispunjavaju potrebne uslove, ali da su bez obzira na to protiv overavanja kandidata Srpske liste glasala dva člana komisije iz Samoopredeljenja, šest ih je bilo uzdržano, a troje je bilo za. SL predala je u ponedeljak CIK-u listu kandidata nakon što je verifikovana za parlamentarne izbore odlukom Izbornog panela
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Centralna izborna komisija Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

Centralna izborna komisija Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

Serbian News Media pre 1 sat
CIK nije sertifikovao kandidate Srpske liste za parlamentarne izbore

CIK nije sertifikovao kandidate Srpske liste za parlamentarne izbore

Vesti online pre 2 sata
CIK u Prištini odbila da overi kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

CIK u Prištini odbila da overi kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

Blic pre 2 sata
CIK u Prištini nije sertifikovala kandidate Srpske liste za parlamentarne izbore

CIK u Prištini nije sertifikovala kandidate Srpske liste za parlamentarne izbore

Sputnik pre 2 sata
Centralna izborna komisija Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

Centralna izborna komisija Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

N1 Info pre 3 sata
CIK Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

CIK Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

NIN pre 3 sata
Centralna izborna komisija Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

Centralna izborna komisija Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaKosovoParlamentarni izboriMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaIzboriSrpska lista

Društvo, najnovije vesti »

Božo Prelević za Danas: „Nismo ni očekivali da Uprava NP, koja posećuje „ćacilend“, dozvoli uručenje Nagrade „Vitez poziva“ na…

Božo Prelević za Danas: „Nismo ni očekivali da Uprava NP, koja posećuje „ćacilend“, dozvoli uručenje Nagrade „Vitez poziva“ na sceni, iako je uz LEX dodeljuje i NP“

Danas pre 48 minuta
(Video) "Kako je moguće da đak nižeg razreda izađe iz škole sav krvav, da mu tek prolaznici pomognu?! Potresna ispovest majke…

(Video) "Kako je moguće da đak nižeg razreda izađe iz škole sav krvav, da mu tek prolaznici pomognu?! Potresna ispovest majke dečaka iz Vlasotinca, žrtve zlostavljanja drugova iz škole"

Blic pre 18 minuta
Danas saznaje: Joca Amsterdam pušten na uslovnu slobodu

Danas saznaje: Joca Amsterdam pušten na uslovnu slobodu

Danas pre 43 minuta
Roditelji učenika Pete gimnazije: Deca prebačena u neuslovne škole pate dok ministar „osvete“ komunicira preko medija

Roditelji učenika Pete gimnazije: Deca prebačena u neuslovne škole pate dok ministar „osvete“ komunicira preko medija

Danas pre 1 sat
Napadač na ekipu N1 još nije priveden, Tužilaštvo kaže da ga i dalje traže

Napadač na ekipu N1 još nije priveden, Tužilaštvo kaže da ga i dalje traže

Danas pre 1 sat