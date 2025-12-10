CIK u Prištini odbila da overi kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

PRIŠTINA - Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini odbila je danas da overi kandidate za poslanike iz Srpske liste za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji 28. decembra, iako oni, kako je rečeno na sednici, ispunjavaju potrebne uslove.

Vršilac dužnosti šefa Sekretarijata CIK-a Besnik Bužalja izjavio je da svi kandidati Demokratske partije Kosova, Demokratske stranke Kosova i Srpske liste ispunjavaju potrebne uslove, ali da su bez obzira na to protiv overavanja kandidata Srpske liste glasala dva člana komisije iz Samoopredeljenja, šest ih je bilo uzdržano, a troje je bilo za. SL predala je u ponedeljak CIK-u listu kandidata nakon što je verifikovana za parlamentarne izbore odlukom Izbornog panela