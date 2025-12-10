Centralna izborna komisija Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova odbila je da sertifikuje kandidate Srpske liste za vanredne parlamentarne izbore, 28. decembra iako ispunjavaju potrebne uslove.

Vršilac dužnosti šefa Sekretarijata CIK-a Besnik Bužalja rekao je da svi kandidati Demokratske partije Kosova, Demokratske stranke Kosova i Srpske liste ispunjavaju potrebne uslove ali su i pored toga, protiv sertifikacije kandidata Srpske liste glasala dva člana komisije, šest je bilo uzdržano, a troje je bilo za. Sami Kurteši i Aljban Krasnići iz Samoopredeljenja glasali su protiv, uzdržani su bili članovi komisije iz DPK, DSK, Alijanse za budućnost Kosova i dva