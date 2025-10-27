Uz snažan rast prodaje, profitabilnost pod pritiskom visokih cena kafe i kakaa

Atlantic Grupa je u prvih devet meseci 2025. godine zabeležila prihod od prodaje u iznosu od 879,0 miliona evra, što u odnosu na isti period prošle godine predstavlja rast od 10,1 posto.

Uprkos izvrsnim prodajnim rezultatima, profitabilnost je i dalje pod pritiskom izuzetno visokih troškova poslovanja pa je dobit pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) manja za 9,3 posto i iznosi 88,2 miliona evra, dok je neto dobit niža 27,6 posto i iznosi 32,3 miliona evra. “Atlantic Grupa je u prvih devet meseci 2025. godine nastavila da ostvaruje snažan rast prihoda u gotovo svim poslovnim i distributivnim područjima i na svim ključnim tržištima. Uprkos