Atlantik grupa: Rast prodaje, ali pad profita jer su skuplji kafa i kakao

Nova ekonomija pre 5 sati
Hrvatska kompanija Atlantik (Atlantic) grupa, koja posluje i u Srbiji, danas je saopštila da je za devet meseci ove godine imala prihode od prodaje 879 miliona evra, što je u odnosu na isti period prošle godine rast od 10,1 odsto. „Uprkos izvrsnim prodajnim rezultatima, profitabilnost je i dalje pod pritiskom izuzetno visokih troškova poslovanja, prvenstveno zbog rekordno visokih cena sirove kafe i rasta cena kakaoa, i ulaganja u zaposlene, pa je dobit pre kamata,
