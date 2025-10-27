Vučić: Srbija dosledno ispunjava obaveze iz aranžmana sa MMF-om

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija dosledno ispunjava obaveze iz aranžmana sa Međunarodnim monetranim fondom (MMF) i pokazuje da je pouzdan i predvidiv partner. „Naš zajednički cilj ostaje jasan, a to je očuvanje stabilnosti, fiskalne discipline i dalji ekonomski rast zasnovan na odgovornim politikama i reformama“, naveo je Vučić na Instagramu posle sastanka sa predstavnicima Misije MMF-a, na čelu sa Anet Kjobe, koja boravi u Srbiji u