Fabrika Kentaur u Vranju se zatvara, radnike na kiši dočekala zatvorena vrata

Fabrika Kentaur u Vranju se zatvara, radnike na kiši dočekala zatvorena vrata

Danska fabrika „Kentaur“ koja se bavi proizvodnjom radne odeće i posluje u Vranju, zatvara se, a 253 ljudi ostaje bez posla, javlja portal Slobodna reč.

Iz fabrike su za portal potvrdili informaciju i rekli da trenutno ne mogu detaljnije da govore o razlozima. Fabrika je 2018. godine dobilaod države subvencije od blizu milion evra (oko 940.000 evra), kako se može videti u ugovoru sklopljenom između Kentaura i Ministarstva privrede. Iz Gradske službe za odnose sa javnošću Grada Vranja naveli su da se uskoro očekuje i zvanično saopštenje gradonačelnika Vranja Slobodana Milenkovića. „Danska fabrika „Kentaur Balkans“
