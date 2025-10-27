Danas je prva zimska slava — Sveta Petka

Pravoslavni vernici širom naše zajednice proslavljaju praznik posvećen prepodobnoj mati Prepodobna mati Paraskeva — poznatijoj u narodu kao Sveta Petka.

Ovaj dan ima poseban značaj jer se, prema narodnoj tradiciji, smatra pram zimske slave – prvom slavom koja označava ulazak u zimski ciklus praznika i porodičnih okupljanja. Iako većina izvora navodi da je Sveta Petka „prva u nizu jesenjih slava“. U našem regionu ova slava se shvata i kao uvod u zimski period Istorijat i značaj Sveta Petka, rodom iz Epivata, u Vizantiji, živela je podvižničkim životom u 10. veku. Njeno ime (grč. Παρασκευή) znači „petak“, od koga