Šta je donela treća izmena uredbe o trgovačkim maržama: Cena jaja nije više ograničena

Radio 021 pre 26 minuta  |  Nedeljnik.rs
Vlada Srbije usvojila je treću dopunu uredbe o trgovačkim maržama, a dve novine odnose se na ugovore između trgovaca i dobavljača, kao i na nabavne cene pojedinih proizvoda.

Najznačajnija promena je uvođenje obaveze za trgovce na malo da sa svojim dobavljačima zaključe anekse ugovora, piše Nedeljnik.rs. Trgovci su dužni da kroz anekse usklade svoje poslovanje sa odredbama koje regulišu maksimalan iznos naknada koje mogu naplatiti dobavljačima. Propisano je da ukupan iznos svih naknada ne može biti veći od deset odsto neto vrednosti faktura, uz dodatno ograničenje logističkog rabata na tri odsto i naknade za manjak robe na jedan odsto.
