Košarkaš Splita Stivens najkorisniji igrač četvrtog kola ABA lige

Radio sto plus pre 37 minuta
Košarkaš Splita Stivens najkorisniji igrač četvrtog kola ABA lige
Stivens je u utakmici protiv Kluža, u kojoj je njegova ekipa pobedila 87:80, zabeležio 30 poena, pet skokova, ukradenu loptu, blokadu, 10 iznuđenih faulova i indeks korisnosti 40, najveći od svih igrača u prethodnom kolu. Nakon Stivensa, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu zabeležio je krilni centar Spartaka iz Subotice Danilo Nikolić sa indeksom 27, dok su po indeks korisnosti 25 upisali srpski centar Dušan Miletić iz Kluža i košarkaš Cedevita Olimpije
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Bogdanović se vratio – i odigrao utakmicu za zaborav

Bogdanović se vratio – i odigrao utakmicu za zaborav

Vesti online pre 1 sat
Džejkob Stivens najkorisniji igrač četvrtog kola ABA lige

Džejkob Stivens najkorisniji igrač četvrtog kola ABA lige

RTS pre 57 minuta
Deset sekundi je dovoljno za istoriju – ovo je sezona Viktora Vembanjame /video/

Deset sekundi je dovoljno za istoriju – ovo je sezona Viktora Vembanjame /video/

Sputnik pre 43 minuta
Džejkob Stivens najkorisniji igrač 4. kola ABA lige

Džejkob Stivens najkorisniji igrač 4. kola ABA lige

Sportski žurnal pre 33 minuta
Niko iz zvezde i partizana! Mvp nagrada otišla u split! Džejkob Stivens najkorisniji igrač četvrtog kola ABA lige!

Niko iz zvezde i partizana! Mvp nagrada otišla u split! Džejkob Stivens najkorisniji igrač četvrtog kola ABA lige!

Kurir pre 33 minuta
Kragujevčanke superiornom igrom do novih bodova

Kragujevčanke superiornom igrom do novih bodova

Veliki park pre 2 sata
Višestruki šampion prejak za Radnički

Višestruki šampion prejak za Radnički

Veliki park pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSuboticaSplitABA liga

Regioni, najnovije vesti »

Gradonačelnik Milenković: postupak "Kentaura" neshvatljiv i nerazuman čin

Gradonačelnik Milenković: postupak "Kentaura" neshvatljiv i nerazuman čin

OK radio pre 3 minuta
Krivična prijava protiv vozača koji je pijan audijem sleteo pored puta, u udesu povređen suvozač

Krivična prijava protiv vozača koji je pijan audijem sleteo pored puta, u udesu povređen suvozač

Danas pre 3 minuta
Bez nervoze pred kraj meseca: U AikBank plata unapred i do 7 dana!

Bez nervoze pred kraj meseca: U AikBank plata unapred i do 7 dana!

Niške vesti pre 3 minuta
Stanje hitne pomoći u Srbiji

Stanje hitne pomoći u Srbiji

Ozon press pre 3 minuta
Uhapšena dva albanca zbog UČK obeležja Unosili 244 zastave i majice u Srbiju, jednom određen pritvor

Uhapšena dva albanca zbog UČK obeležja Unosili 244 zastave i majice u Srbiju, jednom određen pritvor

Alo pre 3 minuta