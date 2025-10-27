Jelena Spirić: Jug Srbije postaje groblje propalih projekata!

Jelena Spirić: Jug Srbije postaje groblje propalih projekata!

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde iz Leskovca, Jelena Spirić, reagovala je povodom zatvaranja danske fabrike „Kentaur Balkans“ u Vranju, ocenjujući da se radi o još jednom dokazu propasti politike vlasti koja se hvali „stranim investicijama“, dok radnici i čitave porodice ostaju bez hleba.

„Još jedan 'strateški investitor' napušta Srbiju, ostavljajući skoro 300 porodica bez posla, dok vlast i dalje priča o 'zlatnom dobu' i 'rekordnoj zaposlenosti'", poručila je Spirić. Ona je podsetila da je kompanija Kentaur Balkans dobila blizu milion evra subvencija iz džepa građana, a da je radnike jutros obavestila o gašenju pogona bez ikakve najave, objašnjenja i trunke odgovornosti. „Ovo je već postalo pravilo režima koji se hvali 'stranim investicijama', dok
