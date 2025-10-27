UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Ukrajina spremna da se bori još tri godine, Rusija može da pogodi London hipersoničnim raketama

MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1342. dan. Premijer Poljske Donald Tusk kaže da je Ukrajina spremna da se bori protiv Rusije još dve do tri godine, ali da postoji zabrinutost da bi rat mogao da traje decenijama. Naglasio je da bi raspoređivanje ruskih hipersoničnih raketa "orešnik" u Belorusiji ili Kalinjingradu omogućilo Moskvi da pogode bilo koju evropsku prestonicu, uključujući London, s obzirom na domet raketa od 3.200 kilometara. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi Kijev uskoro mogao

Nastavljaju se ruski napadi širom Ukrajine. Tri osobe su poginule, a 33 su povređene, uključujući šestoro dece, u ruskom vazdušnom napadu na Kijev. Uništene su dve visoke stambene zgrade, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko Istovremeno, pet osoba, među kojima i jedno dete, povređeno je kada je ruski dron pogodio minibus koji se kretao auto-putem u blizini sela Nikolajev u Sumskoj oblasti, saopštio je šef okružne vojne uprave za Sumsku oblast Oleg Grigorov. Sa