UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Ukrajina spremna da se bori još tri godine, Rusija može da pogodi London hipersoničnim raketama

RTV pre 52 minuta  |  Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Ukrajina spremna da se bori još tri godine, Rusija može da pogodi London hipersoničnim raketama

MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1342. dan. Premijer Poljske Donald Tusk kaže da je Ukrajina spremna da se bori protiv Rusije još dve do tri godine, ali da postoji zabrinutost da bi rat mogao da traje decenijama. Naglasio je da bi raspoređivanje ruskih hipersoničnih raketa "orešnik" u Belorusiji ili Kalinjingradu omogućilo Moskvi da pogode bilo koju evropsku prestonicu, uključujući London, s obzirom na domet raketa od 3.200 kilometara. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi Kijev uskoro mogao

Nastavljaju se ruski napadi širom Ukrajine. Tri osobe su poginule, a 33 su povređene, uključujući šestoro dece, u ruskom vazdušnom napadu na Kijev. Uništene su dve visoke stambene zgrade, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko Istovremeno, pet osoba, među kojima i jedno dete, povređeno je kada je ruski dron pogodio minibus koji se kretao auto-putem u blizini sela Nikolajev u Sumskoj oblasti, saopštio je šef okružne vojne uprave za Sumsku oblast Oleg Grigorov. Sa
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tusk: Ukrajina spremna da se bori još tri godine, Rusija može da pogodi London hipersoničnim raketama

Tusk: Ukrajina spremna da se bori još tri godine, Rusija može da pogodi London hipersoničnim raketama

RTS pre 27 minuta
Uživo dronovi spaljeni do temelja Oko 200 ruskih vojnika prodrlo u Pokrovsk (foto/video)

Uživo dronovi spaljeni do temelja Oko 200 ruskih vojnika prodrlo u Pokrovsk (foto/video)

Alo pre 12 minuta
Tri osobe poginule u napadu dronom na Kijev

Tri osobe poginule u napadu dronom na Kijev

Danas pre 10 sati
"Pali su pod čari ruskog diktatora": Premijer NATO zemlje: "Rat može da traje decenijama, Ukrajina nije spremna..."

"Pali su pod čari ruskog diktatora": Premijer NATO zemlje: "Rat može da traje decenijama, Ukrajina nije spremna..."

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaMoskvaUkrajinaLondonRusijaPoljskaVitalij KličkoKijevDronKalinjingradVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Tramp otputovao u Japan, sastaće se sa japanskim carem i novom premijerkom

Tramp otputovao u Japan, sastaće se sa japanskim carem i novom premijerkom

RTV pre 28 minuta
Mediji: Dvojica osumnjičenih za pljačku Luvra su poreklom iz Pariskog regiona

Mediji: Dvojica osumnjičenih za pljačku Luvra su poreklom iz Pariskog regiona

RTV pre 8 minuta
Milej: Velika izborna pobeda, prekretnica za nastavak reformi u Argentini

Milej: Velika izborna pobeda, prekretnica za nastavak reformi u Argentini

RTV pre 28 minuta
Marija je izgubila ćerku u najgoroj železničkoj nesreći u istoriji Grčke – sad izaziva premijera i menja političku mapu zemlje…

Marija je izgubila ćerku u najgoroj železničkoj nesreći u istoriji Grčke – sad izaziva premijera i menja političku mapu zemlje

Nova pre 22 minuta
Šveđani masovno ugrađuju mikročipove u ruke: Kako rade, zašto su popularni i koje su posledice

Šveđani masovno ugrađuju mikročipove u ruke: Kako rade, zašto su popularni i koje su posledice

Nova pre 12 minuta