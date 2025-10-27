SPP: “Posle Geoksa i “Kentaur” beži iz Vranja, 300 porodica ostalo bez posla”

SPP: "Posle Geoksa i "Kentaur" beži iz Vranja, 300 porodica ostalo bez posla"

Kompanija “Kentaur Balkans”, koja je od države primila blizu milion evra subvencija, obustavila je jutros rad pogona bez ikakve najave i objašnjenja, ostavljajući skoro 300 radnika bez posla.

Ovu informaciju je iznela narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) i predsednica leskovačkog odbora, Jelena Spirić. Spirić je izjavila da još jedan “strateški investitor” napušta Srbiju, dok vlast govori o “zlatnom dobu” i “rekordnoj zaposlenosti”. “Kompanija Kentaur Balkans, koja je dobila blizu milion evra subvencija iz džepa građana, jutros je radnike obavestila da gasi pogon bez ikakve najave, objašnjenja i trunke odgovornosti. Ovo je već postalo
