Bruno Fernando doputovao u Beograd, ovako su ga predstavnici kluba dočekali na aerodromu

Bruno Fernando doputovao u Beograd, ovako su ga predstavnici kluba dočekali na aerodromu

Košarkaši Partizana pobedili su Borac prošle večeri 85:74 u u utakmici četvrtog kola ABA lige i postali drugi klub u regionalnom šampionatu sa skorom 4-0.

Tokom meča udarac je dobio Aleksej Pokuševski, Željko Obradović zabrinuo navijače rečima o stanju Džabarija Parkera i Šejka Miltona... Ipak, nije sve tako loše u taboru crno-belih, pošto je transfer Bruna Fernanda završen, što je raninje u nedelju i objavljeno. Kasnije tokom večeri, on je dočekan na aerodromu. Bruno Fernando je od januara bio košarkaš Reala, ali nije uspeo da se nametne Serđu Skariolu, i kao i sve druge kolege Valtera Tavaresa, ostao je u njegovoj
