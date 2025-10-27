"Iranski Kuds predvodio mrežu za terorističke napade na jevrejske objekte": Mosad izdao upozorenje

Telegraf.rs/Tanjug
Izraelska obaveštajna agencija Mosad saopštila je danas da međunarodna teroristička mreža koju vode snage Kuds, u okviru iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), stoji iza niza nedavnih napada na jevrejske objekte u zapadnim zemljama i u Australiji.

Prema izveštaju Mosada, mrežu koja je intenzivirala svoje napore za napade na jevrejske i izraelske objekte širom sveta od napada palestinskog militantnog pokreta Hamas na jug Izraela u oktobru 2023. godine, vodi viši komandant snaga Kuds, Sardar Amar, prenosi danas Tajms of Izrael. Mosad tvrdi da Sardar Amar komanduje sa oko 11.000 operativaca koji izvode tajne operacije, koji su deo mreže koja je vršila vandalske napade i podmetanje požara na jevrejska preduzeća
