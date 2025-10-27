SSP Vranje: Duboka zabrinutost zbog najave zatvaranja fabrike Kentaur

Iz Gradskog odbora Stranke slobode i pravde izrazili su u ponedeljak "duboku zabrinutost zbog najave zatvaranja fabrike" danskog investitora Kentaur u Vranju. "Time bi bez posla moglo da ostane gotovo 300 radnika.

Još veći šok predstavlja način na koji su radnici obavešteni; oni su zadržani ispred kapije fabrike, po kiši, bez mogućnosti da uđu u svoj pogon dok im je odluka o zatvaranju uručena na papiru, bez ijednog objašnjenja", navodi se u saopštenju SSP-a. U tekstu se dodaje da je ovo "još jedan dokaz potpune nesposobnosti lokalne vlasti da stvori uslove u kojima privreda može da opstane i razvija se". "Dok se fabrike gase, vladajuća koalicija se bavi partijskim