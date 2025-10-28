Država produžava šemu stambenih kredita za mlade: Vučić objavio nove detalje

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Uzbekistana gde je trenutno u zvaničnoj poseti. On je ovom prilikom rekao da "ima dobru vest".

Prema rečima Vučića, završena je kompletna garantna šema za stanove za mlade ljude. - 2755 ugovora, imamo još 500 ugovora koji će biti potpisani. Beograd je 15 odsto, Novi Sad 7, 3 su Niš, Subotica i još jedan grad. Ostalo su druga mesta, ali dobra vest je da smo se večeras dogovorili Siniša i ja da odmah produžimo tu šemu za još 2 stotine miliona evra. Tako da mladi ljudi javljajte se, nikada nećete imati povoljniju priliku po ovako povoljnim uslovima - rekao je