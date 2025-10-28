Vučić poručuje iz Uzbekistana: Za stambene kredite za mlade još 200 miliona evra

N1 Info pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić poručuje iz Uzbekistana: Za stambene kredite za mlade još 200 miliona evra
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Taškentu da je sa ministrom finansija Srbije Sinišom Malim dogovorio da odmah za 200 miliona evra bude produžena shema za stambene kredite za mlade uz subvenciju države. "Malopre sam iz kola razgovarao sa ministrom finansija i dogovorio sam sa Sinišom da odmah produžimo tu shemu za još 200 miliona evra, tako da mladi ljudi, javljajte se, nikada nećete imati povoljniju priliku", rekao je Vučić tokom obraćanja
RTS pre 5 minuta
