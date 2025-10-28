Vučić u Uzbekistanu: Nadam se strateškom partnerstvu; Mirzijojev: Poseta srpske delegacije istorijski događaj

Vučić u Uzbekistanu: Nadam se strateškom partnerstvu; Mirzijojev: Poseta srpske delegacije istorijski događaj

Predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev potpisali su u Taškentu Zajedničku deklaraciju. Razmenjeno je i 11 sporazuma između dve delegacije. Vučić je izjavio da se otvara novo i dinamično poglavlje u odnosima Srbije i Uzbekistana, sa jasnom agendom jačanja sveobuhvatne saradnje. Mirzijojev je poručio da je poseta delegacije Srbije istorijski događaj i izrazio uverenje da će to otvoriti novu etapu u daljoj saradnji.

Vučić: Šta god se dogodi bilo gde, ja sam kriv Na pitanje da prokomentariše izjavu poglavara Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića da "Beograd kažnjava Tursku preko Crne Gore", predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je to glupa izjava i ironično dodao da prihvata krivicu za sve što se dogodi na planeti. "Šta god se dogodi bilo gde, ja sam kriv. I svima sam kriv. Kad ne možete da pronađete nekog drugog krivca, ne možete pronaći krivca u svojim sistemima, u
