Vučić u Uzbekistanu: Nadam se strateškom partnerstvu; Mirzijojev: Poseta srpske delegacije istorijski događaj

Predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev potpisali su u Taškentu Zajedničku deklaraciju. Razmenjeno je i 11 sporazuma između dve delegacije. Vučić je izjavio da se otvara novo i dinamično poglavlje u odnosima Srbije i Uzbekistana, sa jasnom agendom jačanja sveobuhvatne saradnje. Mirzijojev je poručio da je poseta delegacije Srbije istorijski događaj i izrazio uverenje da će to otvoriti novu etapu u daljoj saradnji.

