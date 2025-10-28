Poznato vreme i mesto sahrane stradale porodice: Otac, majka i dete poginuli u nesreći u West 65: U njihov auto udario pijani i drogirani vozač

Tročlana porodica, koja je tragično stradala 26. oktobra u saobraćajnoj nesreći kod Westa 65, biće sahranjena u petak na Novom Bežanijskom groblju u 11.40 sati.

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se kod Westa 65, u noći između subote i nedelje, kada je državljanin BIH, Nikola Đokić, u stanju teške alkoholisanosti i pod dejstvom narkotika prošao na crveno svetlo neprilagođenom brzinom. On je tom prilikom udario u automobil marke "Hjundai" u kojem su bili Bojan Živković, njegova supruga Dijana K., i njihov sin Mihailo (9) koji su od jačine udarca poginuli na licu mesta. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem,
