Šta je Putinova raketa „leteći Černobilj“?

Danas pre 7 sati  |  S. D.
Šta je Putinova raketa „leteći Černobilj“?

Nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin objavio da je njegova zemlja uspešno testirala svoju krstareću raketu Burevestnik, Donald Tramp je poručio sa turneje po Aziji da mu je ta izjava „neprikladna“. „Neprikladno je da Putin to kaže.

Trebalo bi da okonča rat“, rekao je predsednik SAD novinarima. „Ovaj rat, koji je trebalo da traje nedelju dana, uskoro će ući u četvrtu godinu.” Tramp je dodao da bi Putin trebalo da se bavi tim ratom umesto da testira rakete. Nedavno testiranje ruske rakete na nuklearni pogon Burevesnik odražava odlučnost Moskve da brine o svojim bezbednosnim interesima, saopštio je danas Kremlj. „Rusija dosledno radi na svojoj bezbednosti. Njeno osiguranje je vitalno pitanje
