Vučić: Srbiju i Uzbekistan povezuju iskreno prijateljstvo i međusobno poštovanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Taškentu, posle sastanka sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim, da dve zemlje povezuju iskreno prijateljstvo, međusobno poštovanje i želja da grade još snažnije mostove saradnje. „Danas otvaramo novo i dinamično poglavlje u odnosima Srbije i Uzbekistana sa jasnom agendom jačanja sveobuhvatne saradnje, posebno u oblastima ekonomije, trgovine, energetike, poljoprivrede, kulture i tehnološkog razvoja, uz