Hapšenja u Podgorici: Privedeno osam osoba zbog izazivanja mržnje i nasilja prema strancima

Euronews pre 52 minuta  |  Autor: Tanjug
Osam Podgoričana je uhapšeno zbog krivičnih dela sa elementima izazivanja nacionalne i verske mržnje i nasilja, a prema strancima je preduzeto 55 mera - dva lica su prinudno udaljena, dva su proterana iz zemlje, dok je trojici stranih državljana otkazan boravak, saopšteno je danas iz Uprave policije. "Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, preduzimajući mere i radnje na otkrivanju i procesuiranju krivičnih dela koja se odnose na širenje govora
N1 Info pre 17 minuta
Nova pre 1 sat
NIN pre 1 sat
RTS pre 51 minuta
Mondo pre 57 minuta
Južne vesti pre 41 minuta
Danas pre 1 sat
