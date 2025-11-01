Viljareal razbio Rajo Valjekano za drugo mesto na tabeli

Kasnije igraju Atletiko Madrid - Sevilja, Real Sosijedad - Atletik Bilbao i Real Madrid - Valensija

Fudbaleri Viljareala pobedili su na svom terenu Rajo Valjekano 4:0, u utakmici 11. kola španskog prvenstva i popeli se na drugo mesto na tabeli, prenosi Beta. Viljareal je poveo u 22. minutu golom Đerara Morena, a prednost je udvostručio Alberto Moleiro u 56. minutu. Dva minuta kasnije on je asistirao Santiju Komesanji kod trećeg gola, a konačan rezultat postavio je Ajose Peres u 65. minutu. Posle druge uzastopne pobede, ukupno sedme u ligi, Viljareal se popeo na