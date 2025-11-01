Real Madrid dominirao protiv Valensije za korak ka tituli, Gudelj i Sevilja nemoćni protiv Atletika

Nova pre 1 sat  |  Autor: Andrej Jakovljević
Real Madrid dominirao protiv Valensije za korak ka tituli, Gudelj i Sevilja nemoćni protiv Atletika

U subotu su na programu bile četiri utakmice 11. kola španske La lige, a Real Madrid je napravio još jedan korak ka tituli.

Od 14.00 program su otvorili Viljareal i Rajo Valjekano (4:0), nakon čega je usledio meč Atletiko Madrid – Sevilja (3:0). Nemanja Gudelj bio je na terenu u drugom poluvremenu, ali nije mogao da spreči debakl Sevilje, koja je tri gola primila u razmaku od 64. do 90. minuta Real Sosijedad je sa 3:2 savladao Atletik Bilbao u baskijskom derbiju, dok su na kraju dana snage odmerili Real Madrid i Valensija. „Kraljevski“ klub je dominantno došao do pobede, pošto je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Žuta podmornica" u "petoj brzini", Rajo je pao, a Barsa preskočena

"Žuta podmornica" u "petoj brzini", Rajo je pao, a Barsa preskočena

Sportske.net pre 24 sata
Đerlek i Rašljanin za slavlje u Beogradu

Đerlek i Rašljanin za slavlje u Beogradu

Sandžak haber pre 24 sata
Konačno pravi Liverpul, Salah i Gravenberh prekinuli agoniju!

Konačno pravi Liverpul, Salah i Gravenberh prekinuli agoniju!

Sportske.net pre 1 sat
Majstorije Belingema i Mbapea, Endrik zaigrao i – golčina za kraj

Majstorije Belingema i Mbapea, Endrik zaigrao i – golčina za kraj

Sport klub pre 1 sat
"Poker" u Madridu: Real se ne šali - Mbape sa Zlatnom kopačkom razbio Valensiju

"Poker" u Madridu: Real se ne šali - Mbape sa Zlatnom kopačkom razbio Valensiju

B92 pre 1 sat
Viljareal razbio Rajo Valjekano za drugo mesto na tabeli

Viljareal razbio Rajo Valjekano za drugo mesto na tabeli

Sportski žurnal pre 4 sati
Žoao Pedro rešio londonski derbi - pričaće se o potezu Kaiseda VIDEO

Žoao Pedro rešio londonski derbi - pričaće se o potezu Kaiseda VIDEO

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaBarselonaReal MadridViljarealAtletiko MadridMadridValensijaderbiSevilja

Regioni, najnovije vesti »

O Razvojnom savetovalištu u Putokazu za mame i tate

O Razvojnom savetovalištu u Putokazu za mame i tate

RTK pre 43 minuta
Užas u mačvi Zoranu preklane 4 ovce i jagnje, a nije u pitanju vuk: "Čuo sam buku oko 5.45, kad sam izašao..."

Užas u mačvi Zoranu preklane 4 ovce i jagnje, a nije u pitanju vuk: "Čuo sam buku oko 5.45, kad sam izašao..."

Kurir pre 39 minuta
Lisica noću šeta prokupljem! Građani u strahu: "Šta da radimo?" Pogledajte šta radi zver (video)

Lisica noću šeta prokupljem! Građani u strahu: "Šta da radimo?" Pogledajte šta radi zver (video)

Kurir pre 3 minuta
Lisica šeta Ustaničkom ulicom, građani ne znaju šta da rade

Lisica šeta Ustaničkom ulicom, građani ne znaju šta da rade

Prokuplje press pre 24 sata
GRADSKO VEĆE POSTAVILO MIHAILA MILUTINOVIĆA ZA V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE VALJEVO

GRADSKO VEĆE POSTAVILO MIHAILA MILUTINOVIĆA ZA V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE VALJEVO

Valjevska posla pre 24 sata