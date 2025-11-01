Real Madrid dominirao protiv Valensije za korak ka tituli, Gudelj i Sevilja nemoćni protiv Atletika

U subotu su na programu bile četiri utakmice 11. kola španske La lige, a Real Madrid je napravio još jedan korak ka tituli.

Od 14.00 program su otvorili Viljareal i Rajo Valjekano (4:0), nakon čega je usledio meč Atletiko Madrid – Sevilja (3:0). Nemanja Gudelj bio je na terenu u drugom poluvremenu, ali nije mogao da spreči debakl Sevilje, koja je tri gola primila u razmaku od 64. do 90. minuta Real Sosijedad je sa 3:2 savladao Atletik Bilbao u baskijskom derbiju, dok su na kraju dana snage odmerili Real Madrid i Valensija. „Kraljevski“ klub je dominantno došao do pobede, pošto je