Milojević: Nemamo prostora za greške

Sportski žurnal pre 1 sat
Milojević: Nemamo prostora za greške

”Psihološki teška utakmica protiv Radnika”

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da njegova ekipa nema prostora za greške i da je čeka psihološki teška utakmica protiv Radnika. Posle dve utakmice u Super ligi u kojima je osvojila samo bod, Zvezda u nedelju od 17 časova u meču 14. kola dočekuje Radnik. - Trenutno nam je najbitnija utakmica sa Radnikom, zato što nemamo prostora za greške i moramo profesionalno da razmišljamo samo o narednom protivniku. Psihološki će ovo biti teška utakmica - rekao je
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Debakl Partizana na Banovom brdu: Umesto da bude prvi, doživeo blamažu protiv Čukaričkog

Debakl Partizana na Banovom brdu: Umesto da bude prvi, doživeo blamažu protiv Čukaričkog

Mondo pre 46 minuta
Debakl Partizana na Banovom brdu!

Debakl Partizana na Banovom brdu!

Sportske.net pre 1 sat
Čukarički razbio Partizan, bruka crno-belih na Banovom brdu – dugo će se pričati o golu „brđana“

Čukarički razbio Partizan, bruka crno-belih na Banovom brdu – dugo će se pričati o golu „brđana“

Nova pre 1 sat
Zvezda podelila ohrabrujuću fotografiju Arnautovića

Zvezda podelila ohrabrujuću fotografiju Arnautovića

Sport klub pre 1 sat
Penal za čukarički protiv partizana kažu VAR i Janjuš: Procenite sami! (video)

Penal za čukarički protiv partizana kažu VAR i Janjuš: Procenite sami! (video)

Kurir pre 1 sat
Novi kiks partizana: Crno-beli se nisu oporavili od Mačve, Čukarički brojao do četiri (foto/video)

Novi kiks partizana: Crno-beli se nisu oporavili od Mačve, Čukarički brojao do četiri (foto/video)

Večernje novosti pre 1 sat
Zbog ovoga je VAR reagovao na Čukarički - Partizan, pa je sudija dodelio penal Brđanima

Zbog ovoga je VAR reagovao na Čukarički - Partizan, pa je sudija dodelio penal Brđanima

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaVladan Milojević

Regioni, najnovije vesti »

Tri muškarca povređena u teškoj nezgodi kod Čačka: Sudar na Prijevorskom putu - to je jedna od najrizičnijih deonica

Tri muškarca povređena u teškoj nezgodi kod Čačka: Sudar na Prijevorskom putu - to je jedna od najrizičnijih deonica

RINA pre 40 minuta
Tri muškarca povređena u teškoj nezgodi: Sudar na Prijevorskom putu

Tri muškarca povređena u teškoj nezgodi: Sudar na Prijevorskom putu

Dnevnik pre 36 minuta
Debakl Partizana na Banovom brdu: Umesto da bude prvi, doživeo blamažu protiv Čukaričkog

Debakl Partizana na Banovom brdu: Umesto da bude prvi, doživeo blamažu protiv Čukaričkog

Mondo pre 46 minuta
Preokret! Azerbejdžanci učestvovali u ranjavanju podgoričanina: Uhapšena dvojica, za dvojicom se traga!

Preokret! Azerbejdžanci učestvovali u ranjavanju podgoričanina: Uhapšena dvojica, za dvojicom se traga!

Kurir pre 36 minuta
Prokupčani prisustvovali komemorativnom skupu u Novom Sadu

Prokupčani prisustvovali komemorativnom skupu u Novom Sadu

Prokuplje press pre 30 minuta