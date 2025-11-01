Milojević: Nemamo prostora za greške

”Psihološki teška utakmica protiv Radnika”

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da njegova ekipa nema prostora za greške i da je čeka psihološki teška utakmica protiv Radnika. Posle dve utakmice u Super ligi u kojima je osvojila samo bod, Zvezda u nedelju od 17 časova u meču 14. kola dočekuje Radnik. - Trenutno nam je najbitnija utakmica sa Radnikom, zato što nemamo prostora za greške i moramo profesionalno da razmišljamo samo o narednom protivniku. Psihološki će ovo biti teška utakmica - rekao je