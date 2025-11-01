Debakl Partizana na Banovom brdu!

U derbi utakmici 14. kola Super lige Srbije, Čukarički je večeras na Banovom brdu savladao ekipu Partizana rezultatom 4:1.

Ovo je drugi poraz Partizana u Super ligi, ali i drugi uzastopni u ovoj sedmici, posle poraza od Mačve u Šapcu (2:0) i eliminacije iz Kupa Srbije. Ujedno, tim iz Humske je propustio priliku da prenoći na prvom mestu i iskoristi poraz Crvene zvezde u Novom Sadu od pre par dana. Čukarički se probio na četvrto mesto sa 21 bodom. Partizan je već posle nepunih sedam minuta ušao u rezultatski minus. Nikčević je tada prihvatio loptu na oko 25 metara iskosa sa desne