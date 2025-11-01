Debakl Partizana na Banovom brdu!

Debakl Partizana na Banovom brdu!

U derbi utakmici 14. kola Super lige Srbije, Čukarički je večeras na Banovom brdu savladao ekipu Partizana rezultatom 4:1.

Ovo je drugi poraz Partizana u Super ligi, ali i drugi uzastopni u ovoj sedmici, posle poraza od Mačve u Šapcu (2:0) i eliminacije iz Kupa Srbije. Ujedno, tim iz Humske je propustio priliku da prenoći na prvom mestu i iskoristi poraz Crvene zvezde u Novom Sadu od pre par dana. Čukarički se probio na četvrto mesto sa 21 bodom. Partizan je već posle nepunih sedam minuta ušao u rezultatski minus. Nikčević je tada prihvatio loptu na oko 25 metara iskosa sa desne
Debakl Partizana na Banovom brdu: Umesto da bude prvi, doživeo blamažu protiv Čukaričkog

Čukarički razbio Partizan, bruka crno-belih na Banovom brdu – dugo će se pričati o golu „brđana“

Novi kiks partizana: Crno-beli se nisu oporavili od Mačve, Čukarički brojao do četiri (foto/video)

