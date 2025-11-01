Novi kiks partizana: Crno-beli se nisu oporavili od Mačve, Čukarički brojao do četiri (foto/video)

PARTIZAN se očigledno nije oporavio od Mačve. Crno-beli su poraženi u 14. kolu Superlige Srbije kao gosti od Čukaričkog sa 4:1.

FOTO: FK Partizan Neočekivano su izabranici Srđana Blagojevića izgubili u šesnaestini finala Kupa Srbije u Šapcu (0:2). Očekivalo se da će pokazati reakciju u prvenstvu, ali to se nije desilo. Igrači koje sa klupe predvodi Milan Lešnjak su veoma motivisano ušli u utakmicu. Igrali su veoma borbeno i samo sedam minuta im je bilo dovoljno da dođu do prednosti. Iskoristio je Bojica Nikčević smušenost rivala i udarcem iz daljine matirao Marka Miloševića. Treba pomenuti