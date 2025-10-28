Vučić: Kompletan blokaderski pokret je pao, 1. novembra se neće desiti ništa

Euronews pre 54 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić: Kompletan blokaderski pokret je pao, 1. novembra se neće desiti ništa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je kompletan blokaderski pokret pao i da po prvi put pada i odvojena tzv. studentska lista i dodao da se 1. novembra, za kada su studenti u blokadi najavili okupljanje u Novom Sadu, neće desiti ništa.

Vučić je u Taškentu, tokom zvanične posete Uzbekistanu, odgovarajući na pitanje novinara šta spremaju blokaderi u subotu, rekao da ne bi trebalo da se bilo ko sekira povodom dešavanja u subotu. "Ništa, biće nikada. Od tog sad ili nikada, biće nikada, evo odmah da vam kažem. Nemojte se sekirati uopšte. Odavno sam vam rekao, biće nikada. Njima se stvarno trudim očinski da kažem šta je to što se zbiva. Molim ih, uzmite ljudi, pročitajte istraživanje. Ne to koje vi
