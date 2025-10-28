Vučić o komemorativnom skupu u Novom Sadu: "Ne idu da bi izrazili pijetet"

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je država "uvek bila mirna, strpljiva i odgovorna" i dodao da će se nadležni organi tako ponašati i 1. novembra.

Na poziv studenata u blokadi, 1. novembra će se u Novom Sadu održati komemorativni skup povodom godišnjice pogibije 16 osoba pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu. Vučić je u Taškentu, posle sastanka s predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijajevim, rekao da organizatori tog skupa ne idu u Novi Sad da bi izrazili pijetet prema žrtvama te nesreće. "Šta god oni radili, država je uvek bila trpeljiva, strpljiva, mirna, odgovorna. Biće takva i 1.
