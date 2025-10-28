Lukoil najavljuje prodaju imovine van Rusije zbog sankcija Zapada

Drugi najveći proizvođač nafte u Rusiji, Lukoil, saopštio je da će prodati svoju međunarodnu imovinu nakon sankcija zbog Ukrajine koje su prošle nedelje objavile Sjedinjene Američke Države, javlja Rojters.

Najavljena prodaja imovine je najveći potez koji je do sada povukla neka ruska kompanija u odgovor na zapadne sankcije zbog rata Rusije u Ukrajini, koji je počeo u februaru 2022. godine. „Prodaja imovine se sprovodi pod OFAC licencom za likvidaciju. Ako bude potrebno, kompanija planira da podnese zahtev za produženje licence kako bi se osiguralo neomatano poslovanje“, navodi se u saopštenju Lukoila. Iz ove kompanije dodajuc da su već počeli da razmatraju ponude