Lukoil prodaje svoju imovinu

Kamatica pre 3 sata  |  RTS
Lukoil prodaje svoju imovinu

Razmatranje ponuda potencijalnih kupaca je započeto, saopšteno je iz centrale kompanije u Moskvi.

Ukoliko bude potrebno, kompanija " Lukoil“ planira da podnese zahtev za produženje licence kako bi se osiguralo neprekidno poslovanje njene međunarodne imovine. Povećan uvoz nafte, Rafinerija u fokusu analiza Kineske kompanije prekinule kupovinu ruske nafte vest Jedno pitanje je ključno za snabdevanje gorivom u Srbiji analiza Prodaja imovine se sprovodi pod OFAC licencom za likvidaciju, saopšteno je iz centrale kompanije u Moskvi.A meričko Ministarstvo finansija
Otvori na kamatica.com

Povezane vesti »

Oglasili se iz Lukoila povodom vesti o prodaji imovine: Zatražićemo produženje licence

Oglasili se iz Lukoila povodom vesti o prodaji imovine: Zatražićemo produženje licence

Kurir pre 1 sat
Lukoil rasprodaje stranu imovinu! Restriktivne mere naterale kompaniju na ovaj potez - već u potrazi za ponudama potencijalnih…

Lukoil rasprodaje stranu imovinu! Restriktivne mere naterale kompaniju na ovaj potez - već u potrazi za ponudama potencijalnih kupaca

Kurir pre 2 sata
Lukoil najavljuje prodaju imovine van Rusije zbog sankcija Zapada

Lukoil najavljuje prodaju imovine van Rusije zbog sankcija Zapada

Jugmedia pre 3 sata
Lukoil planira da proda imovinu u inostranstvu

Lukoil planira da proda imovinu u inostranstvu

Novi magazin pre 3 sata
Lukoil najavljuje prodaju imovine van Rusije zbog sankcija Zapada

Lukoil najavljuje prodaju imovine van Rusije zbog sankcija Zapada

Nova ekonomija pre 4 sati
Lukoil prodaje imovinu van Rusije

Lukoil prodaje imovinu van Rusije

Forbes pre 4 sati
Lukoil najavljuje prodaju svoje međunarodne imovine

Lukoil najavljuje prodaju svoje međunarodne imovine

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Moskvanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Počinje naplata putarine i na magistralnim putevima

Počinje naplata putarine i na magistralnim putevima

Kamatica pre 58 minuta
Sada se do parkinga može na mnogo lakši način

Sada se do parkinga može na mnogo lakši način

Kamatica pre 59 minuta
Rijad Er obavio prvi let, ima velike ambicije: Hoće li Saudijci pomrsiti račune Emiratima i Kataru?

Rijad Er obavio prvi let, ima velike ambicije: Hoće li Saudijci pomrsiti račune Emiratima i Kataru?

Aero.rs pre 43 minuta
Cilj Uredbe o maržama stabilizacija cena, ali i priprema terena za dolazak novih igrača

Cilj Uredbe o maržama stabilizacija cena, ali i priprema terena za dolazak novih igrača

Ekapija pre 4 minuta
Gradiće se nova pasarela posvećena Carici Teodori u Lebanu (FOTO)

Gradiće se nova pasarela posvećena Carici Teodori u Lebanu (FOTO)

Ekapija pre 33 minuta