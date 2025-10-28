Razmatranje ponuda potencijalnih kupaca je započeto, saopšteno je iz centrale kompanije u Moskvi.

Ukoliko bude potrebno, kompanija " Lukoil“ planira da podnese zahtev za produženje licence kako bi se osiguralo neprekidno poslovanje njene međunarodne imovine. Povećan uvoz nafte, Rafinerija u fokusu analiza Kineske kompanije prekinule kupovinu ruske nafte vest Jedno pitanje je ključno za snabdevanje gorivom u Srbiji analiza Prodaja imovine se sprovodi pod OFAC licencom za likvidaciju, saopšteno je iz centrale kompanije u Moskvi.A meričko Ministarstvo finansija