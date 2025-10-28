Blagojević preuzeo Partizanovu blamažu na sebe: "Hajde da prvo prođe ovo veče"

Trener Partizana Srđan Blagojević potpuno je preuzeo odgovornost za blamažu u Kupu i za eliminaciju u šesnaestini finala protiv Mačve u Šapcu. "Moja je odgovornost", kratko je rekao Blagojević.

Posle eliminacije iz Evrope i Kupa, kako vidi dalje sezonu? "'Ajde prvo da prođe ovo veče, da analiziramo utakmicu, a onda ćemo se da se usredsredimo na ono što predstoji", rekao je on posle nastavka sušnih godina crno-belih u Kupu. Naglasio je da ne želi da traži i iznosi opravdanja. "Prvo ću čestitati kolegi i Mačvi na pobedi i na prolasku u sledeće kolo Kupa. Nema velike filozofije, veliki udarac za nas. Nema opravdanja nikakvog, niti želim da ga tražim.